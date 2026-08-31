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“O exercício físico é um dos pilares essenciais para a saúde do coração. Com este torneio, queremos não só promover o desporto, mas também sensibilizar a comunidade para a prevenção das doenças cardiovasculares”, afirmou Manuel Carrageta, presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, numa nota enviada ao 24notícias.
O responsável pela Fundação destacou ainda a importância do papel, que considera uma “modalidade acessível e social”, para incentivar a população a adotar hábitos mais saudáveis.
Durante o torneiro, a Fundação Portuguesa de Cardiologia vai promover momentos de rastreio e de sensibilização.
As inscrições têm o custo de 30 euros e estão abertas até 10 de setembro.
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