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“O exercício físico é um dos pilares essenciais para a saúde do coração. Com este torneio, queremos não só promover o desporto, mas também sensibilizar a comunidade para a prevenção das doenças cardiovasculares”, afirmou Manuel Carrageta, presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, numa nota enviada ao 24notícias.

O responsável pela Fundação destacou ainda a importância do papel, que considera uma “modalidade acessível e social”, para incentivar a população a adotar hábitos mais saudáveis.

Durante o torneiro, a Fundação Portuguesa de Cardiologia vai promover momentos de rastreio e de sensibilização.

As inscrições têm o custo de 30 euros e estão abertas até 10 de setembro.