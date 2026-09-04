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Segundo os embaixadores do Pacto, a ausência de um plano formalmente aprovado e operacional está a prejudicar as políticas setoriais do município e coloca a autarquia em incumprimento legal. A Lei de Bases do Clima determina que todos os municípios portugueses devem ter um Plano Municipal de Ação Climática aprovado e em vigor desde dezembro de 2023.

“Com a subida do nível do mar, ondas de calor e eventos extremos, Gaia precisa de um plano claro de informação, apoio técnico e, quando necessário, realojamento planeado para famílias em zonas de risco”, afirma Mafalda Bastos de Moura, geógrafa e embaixadora do Pacto Climático Europeu.

A especialista defende que é necessária uma visão integrada do território e aponta investimentos realizados no concelho que, por estarem “desgarrados”, poderão produzir menos benefícios para os cidadãos do que justificaria o seu valor.

Entre os exemplos, Mafalda Bastos de Moura refere a recente inauguração de uma nova infraestrutura de piscina em Vila Nova de Gaia. Embora considere que se trata de um investimento no lazer e na qualidade de vida, defende que, à luz da emergência climática e do planeamento territorial sustentável, revela a falta de uma estratégia integrada. Entre as necessidades identificadas está a criação de equipamentos e infraestruturas que promovam o bem-estar da população, nomeadamente refúgios climáticos.

O Pacto Climático Europeu salienta ainda que a reivindicação não parte apenas de especialistas ou ativistas ambientais. Segundo Mafalda Bastos de Moura, moradores do concelho reuniram-se a 18 de julho, no âmbito de reuniões comunitárias promovidas com o apoio da Associação Último Recurso, para discutir os desafios climáticos do território e elaborar uma Carta Aberta dirigida à Câmara Municipal.

No entanto, o Pacto afirma que não existe, até à data, registo de um processo participativo efetivo que tenha envolvido as comunidades locais, jovens e grupos vulneráveis na definição das estratégias climáticas municipais. A organização considera que a participação pública, apesar de obrigatória por lei, continua limitada a consultas tardias e pouco representativas.

“Falta agora a Câmara de Gaia ouvir, responder e agir!”, afirma Mafalda Bastos de Moura, que apela diretamente ao presidente da Câmara Municipal, Luís Filipe Menezes, para que avance com a participação dos cidadãos na definição das políticas climáticas.

“O presidente da Câmara deve promover justiça e participação aos seus cidadãos, a pensar num futuro que muda”, defende a embaixadora.