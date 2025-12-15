O Governo não está disponível para começar do zero as negociações da legislação laboral, apesar de garantir “toda a abertura” para o diálogo com os parceiros sociais. A posição foi reafirmada pela ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, em vésperas de uma nova reunião com a UGT.
Pacote laboral: Governo recusa reiniciar negociações e diz que soluções estão “a meio do caminho”
15 dez 2025 11:24
