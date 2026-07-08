Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“O canal de vendas é uma evolução natural da estratégia da Novo Nordisk. A iniciativa representa um avanço estratégico ao integrar a etapa final da jornada do paciente ao ecossistema NovoCare”, disse Natalia Ortiz, diretora sénior de Marketing da área Cardiometabólica da Novo Nordisk, citada pelo portal brasileiro Panorama Farmacêutico.

A responsável esclareceu que a plataforma não substitui distribuidores e redes de farmácias, sendo apenas “mais uma opção de compra”. Todo o processo de venda, incluíndo a validação da receita médica, é feito digitalmente.

De acordo com o portal Panorama Farmacêutico, a escolha reflete a procura por tratamentos para a diabetes e a obesidade que há no Brasil e que está a tornar o país “um dos mercados prioritários” para a Novo Nordisk.

A plataforma pode vir a disponibilizar outros produtos no futuro e, além das compras, os consumidores vão ter acesso a preços distintos e a acompanhamento online com nutricionistas, psicólogos, enfermeiros e especialistas em atividade física.

O lançamento da app acontece num momento de forte disputa entre a dinamarquesa Novo Nordisk e a norte-americana Eli Lilly, que fabrica o Mounjaro.

___