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As operadoras de energia fazem parte do nosso dia-a-dia. Seja para o abastecimento das nossas casas ou dos locais por onde andamos, são elas que garantem um conjunto de serviços essenciais desde a iluminação ao funcionamento de eletrodomésticos.

A CEVE – Cooperativa Elétrica do Vale D’Este conta com quase 100 anos de história e desempenha um papel particular no setor energético. Ao contrário de operadores nacionais com presença em vários cantos do país, a sua atividade baseia-se nos concelhos de Vila Nova de Famalicão e Barcelos.

Isto significa que acaba por ter uma proximidade muito superior com os seus clientes, quando comparado com outras operadoras. “Eles sabem onde moramos”, partilha Alexandre Rodrigues, Diretor Técnico da CEVE, que é responsável pelo bom funcionamento das redes energéticas.

Apesar do foco mais local, os desafios que a CEVE enfrenta não são diferentes dos restantes players do setor energético: procura por talento de engenharia e por inovação no fornecimento de energia, seja com utilização de inteligência artificial, seja com a aplicação em novas áreas como veículos elétricos.

No segundo episódio do podcast “Conversas com Boa Energia”, olhamos em maior detalhe para estes projetos de inovação e para os fatores que fazem da CEVE uma empresa diferente.

A Aliança para a Transição Energética é uma agenda mobilizadora com apoio do PRR e um ecossistema colaborativo para o setor da energia em Portugal.

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