Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Kahn e Indyke foram nomeados co-testamenteiros poucos dias antes da morte de Epstein, em 2019, passando a administrar uma herança avaliada em cerca de 635 milhões de dólares. São também responsáveis por documentos que incluem registos financeiros e materiais apreendidos pelas autoridades, alguns já entregues ao Congresso dos EUA.

Documentos judiciais indicam que ambos tinham poderes de assinatura sobre várias contas de Epstein e que receberam milhões em honorários e empréstimos. Sobreviventes defendem que têm de explicar o que sabiam sobre a rede de abusos. Os dois negam qualquer irregularidade e não enfrentam acusações criminais. Entretanto, foram chamados a depor numa comissão parlamentar norte-americana que investiga o caso.

O papel de Kahn e Indyke também inclui a supervisão do Jeffrey Epstein Victim Compensation Program, programa que já pagou mais de 169 milhões de dólares a sobreviventes de abusos, segundo documentos judiciais. Apesar de aprovarem pagamentos, algumas vítimas alegam que os executores terão facilitado transações financeiras que beneficiaram terceiros ligados a Epstein, incluindo advogados e colaboradores envolvidos na sua rede de tráfico sexual. Indyke e Kahn defendem que todas as ações foram legais e realizadas de acordo com os deveres de co-testamenteiros, mantendo que a prioridade tem sido cumprir a lei e assegurar compensações às vítimas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.