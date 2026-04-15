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Entre as novas confirmações estão Orochi, Landrick, João Pedro Pais, Rich & Mendes, Nininho Vaz Maia, MC Kevinho, MC Paiva e ÁTOA, que se distribuem pelos quatro dias do evento, de 13 a 16 de agosto.

No primeiro dia, 13 de agosto, o destaque vai para Orochi, referência do rap brasileiro contemporâneo, que partilha o alinhamento com Landrick, artista angolano que combina R&B e kizomba.

A 14 de agosto, João Pedro Pais traz um registo mais intimista ao festival, enquanto a dupla Rich & Mendes reforça a vertente da música urbana e eletrónica.

No dia 15 de agosto, MC Kevinho assume o lado mais festivo da programação, ao lado de Nininho Vaz Maia, que acrescenta uma componente mais emocional e de fusão entre flamenco, pop e tradição cigana.

O último dia, 16 de agosto, contará com MC Paiva, representante da nova geração do funk brasileiro, e com os ÁTOA, banda portuguesa que celebra uma década de carreira.

Estas confirmações juntam-se aos artistas já anunciados para o cartaz de 2026, entre os quais Sara Correia e Maiara & Maraisa (13 de agosto), Veigh e Mizzy Miles (14 de agosto), Vizinhos e Deejay Telio (15 de agosto), e Quim Barreiros e Lon3r Johny (16 de agosto).

Os bilhetes para a edição de 2026 já estão disponíveis nos locais habituais e no site oficial do festival, com bilhetes diários, passes de dois dias e passes gerais de quatro dias.

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