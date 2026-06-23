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A realização de buscas domiciliárias a apoiantes da causa palestiniana por parte da Polícia Judiciária, na madrugada de 18 de junho, motivou a divulgação de um comunicado subscrito por dezenas de organizações e centenas de cidadãos, que denunciam aquilo que consideram ser uma perseguição a pessoas envolvidas em ações de solidariedade com a Palestina.

No documento, os signatários expressam "total solidariedade" para com os visados pelas buscas, referindo que estes foram alvo de rusgas alegadamente devido ao seu envolvimento em protestos em apoio ao povo palestiniano. O comunicado considera que as pessoas mobilizadas contra o que descreve como um "genocídio perpetrado por Israel com o apoio dos EUA e da União Europeia" estão a ser perseguidas pelas suas ações.

Os subscritores defendem que a repressão não impedirá a continuação das manifestações e ações de protesto, sustentando que todas as pessoas têm o dever de utilizar os meios ao seu alcance para se oporem ao que classificam como genocídio na Palestina.

O comunicado enquadra as buscas numa tendência que considera crescente na Europa de criminalização de ativistas ligados a causas de paz, justiça climática e justiça social. Como exemplos, refere alegadas rusgas realizadas recentemente na Bélgica contra ativistas e condenações no Reino Unido de pessoas que se opõem à guerra em Gaza.

Os signatários acusam ainda estados, empresas ligadas à indústria militar, indústrias fósseis e grandes fortunas de permanecerem impunes perante crimes que, segundo afirmam, são cometidos contra a humanidade e o planeta.

No texto, é lançado um apelo à mobilização da sociedade civil, dos movimentos sociais, coletivos, organizações políticas e sindicatos para que manifestem solidariedade com os ativistas visados pelas buscas e divulguem o comunicado.

A declaração termina com a exigência do fim dos processos-crime contra ativistas e daquilo que os subscritores classificam como perseguição aos que lutam por justiça, bem como com palavras de apoio à causa palestiniana.

Entre os subscritores encontram-se organizações como o Climáximo, o SOS Racismo, a Greve Climática Estudantil Lisboa, o Habita!, o Jornal MAPA, a Plataforma Unitária de Solidariedade com a Palestina (PUSP), o Coletivo pela Libertação da Palestina, entre muitas outras associações, coletivos e movimentos. O documento conta também com a assinatura de centenas de cidadãos a título individual.

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