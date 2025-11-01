Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a OPP, o luto é uma reação natural de adaptação a uma nova realidade, que ocorre quando alguém perde uma pessoa significativa, a saúde, um emprego, uma relação ou até um projeto de vida. “O luto é um processo que nos ajuda a reconhecer que algo mudou irreversivelmente. O seu propósito não é o esquecimento, mas a reconstrução de um novo sentido para a vida”, lê-se no documento.

A Ordem sublinha que não existe uma forma certa ou errada de viver o luto. “Cada pessoa reage ao seu próprio ritmo. Algumas choram, outras não; umas precisam de falar, outras preferem o silêncio”, refere o texto. O essencial, defende a OPP, é reconhecer que o sofrimento faz parte do processo de adaptação e que cada pessoa tem direito ao seu próprio percurso de luto.

O documento destaca também a importância de reconhecer perdas menos visíveis ou socialmente desvalorizadas, como o fim de uma relação amorosa, a morte de um animal de estimação, a perda de um emprego ou o diagnóstico de uma doença. Estas situações, lembra a OPP, podem provocar um luto real e profundo, que merece ser reconhecido e acompanhado com empatia.

Uma parte do guia é dedicada a crianças e adolescentes, explicando como compreendem a morte em diferentes fases do desenvolvimento e como podem ser apoiados de forma adequada. A OPP recomenda que a notícia da morte seja dada com palavras claras e adequadas à idade, evitando metáforas como “está a dormir” ou “foi para o céu”, que podem gerar confusão.

Nos adolescentes, a morte tende a ser percecionada como algo distante, mas a perda de alguém próximo pode abalar a sua sensação de segurança. A OPP sugere estratégias para ajudar os jovens a lidar com o luto, como fazer perguntas abertas, manter rotinas e responsabilidades e valorizar o apoio dos pares.

O documento completo “Vamos Falar Sobre Luto” está disponível no site da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.