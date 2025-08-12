Ordem dos Médicos considera insustentável situação dos serviços de urgência, acusando Direção Executiva do SNS de falta de ação

Para Carlos Cortes, a situação das urgências de Ginecologia e Obstetrícia é “perfeitamente insustentável”, mas salientou que há outras regiões do país a enfrentar “imensas dificuldades” como Aveiro, Leiria, onde existe neste momento “uma situação de grande preocupação em que a OM está a intervir, e Vila Franca de Xira.

O bastonário, que falava à agência Lusa a propósito do processo de candidatura à nova especialidade de Medicina de Urgência e Emergência, salientou que há problemas na pediatria e agora na ortopedia infantil, que também está a demonstrar “enormes dificuldades”, frisou.

“Do meu ponto de vista, há um grande ausente no meio disto tudo, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde”, que tem como missão e competências a articulação do SNS e a coordenação da rede de urgências, assegurando que, havendo falhas numa unidade, uma próxima possa rapidamente assegurar a resposta necessária.