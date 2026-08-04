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A Ordem dos Médicos está a alertar para o risco de os doentes serem induzidos em erro por profissionais que utilizam designações pouco claras, levando-os a acreditar que estão a ser observados por um médico ou por um médico especialista, quando, em alguns casos, "nem sequer se trata de um profissional de saúde".

Numa campanha divulgada pelo Gabinete de Literacia em Saúde, a Ordem sublinha que esta prática pode constituir usurpação de funções e representar "um risco grave" para a saúde dos doentes.

A campanha lembra que existem designações frequentemente utilizadas que não correspondem a especialidades médicas reconhecidas pela Ordem dos Médicos, única entidade responsável por esse reconhecimento. Entre os exemplos apresentados encontram-se "Medicina Integrativa", "Medicina Funcional", "Medicina Natural" e "Medicina Ortomolecular".

A instituição alerta igualmente para o uso de títulos como "especialista dermatofuncional", "especialista em pele", "especialista em cabelos", "especialista em detox" ou "especialista em pedicure medical", frisando que estas designações utilizadas na publicidade "nem sempre correspondem a qualificações médicas" e que quem as utiliza pode não ser médico.

Perante este cenário, a Ordem dos Médicos recomenda que os cidadãos confirmem, antes de marcar uma consulta, se a pessoa que os vai observar é efetivamente médica e se possui a especialidade que afirma ter.

Segundo a instituição, uma pesquisa simples no portal da Ordem dos Médicos permite verificar essas credenciais e pode proteger os doentes "do charlatanismo".

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