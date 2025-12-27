Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A medida surge num contexto de crescente preocupação com o bem-estar emocional dentro da classe. A profissão, marcada por elevados níveis de exigência, pressão constante e decisões de grande impacto, tem vindo a revelar sinais alarmantes no que diz respeito à exaustão emocional e ao burnout.

A decisão assenta em dados recolhidos através de um inquérito pioneiro realizado pelo Conselho Regional de Lisboa, em 2022, que contou com mais de 2.000 respostas. O levantamento revelou que: 69% dos advogados apresentavam algum nível de risco ou burnout declarado; 52,5% encontravam-se em risco elevado de burnout e 16,4% já apresentavam sinais de burnout instalado.

Face ao diagnóstico, a OA reconhece que a saúde psicológica deixou de ser uma preocupação periférica e passou a configurar-se como uma condição essencial para o exercício pleno da profissão.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.