Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O apoio surge num contexto de crescente aproximação política entre Ventura e Orbán a nível europeu. Importa lembrar que os eurodeputados do Chega integraram um novo grupo no Parlamento Europeu, os Patriotas pela Europa, promovido pelo líder húngaro. Este grupo reúne partidos da direita nacionalista e soberanista.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.