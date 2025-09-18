Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A paralisação causou transtornos significativos: escolas fechadas, voos e comboios cancelados, bloqueios em autocarros e liceus em Paris, Amiens e Le Havre, e mais de 250 manifestações programadas em todo o país. Cerca de 80 mil polícias foram mobilizados para garantir a segurança.

A greve ocorre num momento particularmente delicado. Lecornu foi nomeado primeiro-ministro na semana passada por Emmanuel Macron, o terceiro em menos de um ano, depois da queda de François Bayrou e Michel Barnier, ambos afastados pelo parlamento em meio a intensas disputas sobre o orçamento.

O novo chefe de governo inicia o mandato com baixa popularidade e enfrenta críticas tanto da esquerda quanto da extrema-direita. Seu antecessor, Bayrou, perdeu um voto de confiança após propor um plano de austeridade no valor de 44 mil milhões de euros, incluindo cortes nos serviços públicos e eliminação de dois feriados nacionais, uma proposta já descartada por Lecornu.

Apesar disso, os sindicatos temem que outras medidas de contenção, como o congelamento das despesas com prestações sociais, possam permanecer.

“Desde que Macron chegou ao poder em 2017, temos um governo pró-empresarial. Agora queremos um governo mais pró-trabalhador e pró-cidadão”, afirmou Perrine Mohr, dirigente do sindicato moderado CFDT, à rádio local.

Parlamento dividido, orçamento em risco

Desde as eleições antecipadas de junho de 2024, o parlamento francês está fragmentado entre esquerda, centro e extrema-direita, sem maioria absoluta. Isso tem gerado impasses constantes na aprovação de leis, em especial do orçamento, peça central para o futuro do governo.

Lecornu tem poucas semanas para apresentar uma nova proposta orçamental e tentar formar um governo minoritário que não seja imediatamente derrubado por um voto de desconfiança. Para isso, precisará negociar com partidos adversários, como o Partido Socialista e os Republicanos (direita tradicional).

Os socialistas, que se reuniram com Lecornu na quarta-feira, pedem o fim dos cortes e maior justiça fiscal. “Queremos contribuições mais justas dos mais ricos”, disse o líder Olivier Faure, alertando que, se o primeiro-ministro não ouvir, podem apoiar uma moção de censura.

Já Marine Le Pen, da extrema-direita, foi direta: “Se continuar com as mesmas políticas, ele cai.”

A pressão sobre o governo francês não vem apenas das ruas ou do parlamento. A dívida pública francesa ronda os 114% do PIB, e o défice orçamental ultrapassa o dobro do teto de 3% definido pela União Europeia.

Na semana passada, a agência Fitch rebaixou a classificação de crédito da França, citando instabilidade política e falta de confiança na capacidade do governo de controlar os gastos públicos.

