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“Todo o esquema está a desmoronar-se e os mentores da conspiração começam a cair”, escreveu Miguel Tellado, porta-voz do PP, na rede social X.

Os membro do partido pedem uma aparição urgente do atual primeiro-ministro Pedro Sánchez para dar explicações sobre Zapatero e a sua presença na última campanha do PSOE. “Zapatero é a musa do regime de Sánchez, e esta musa está a ser investigada pelo Tribunal Nacional.”, acusa o PP num comunicado enviado às redações, citado pelo jornal espanhol El País, onde também apela ao “resgate” do PSOE “de duas pessoas que estão a submeter a marca a processos de dissolução”.

O PP estende ao atual líder do governo a responsabilidade política do caso Zapatero. “O princípio que une os dois últimos primeiros-ministros do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) é a corrupção. Ambos usaram as suas famílias para enriquecer ilicitamente e ambos denegriram as instituições que representam ou representaram.”, escreve o PP.

“Sánchez chegou ao poder através de uma moção de censura defendida por José Luis Ábalos, e Sánchez continuou no governo com a ajuda de José Luis Rodríguez Zapatero durante a campanha”, continua o PP, que pede justificações ao atual primeiro-ministro. “A vergonha que o eleitorado socialista deve sentir hoje exige uma comparência urgente do primeiro-ministro que transformou este corrupto Zapatero no seu porta-voz de campanha”, remata o partido.

O Vox reagiu apelando a Feijóo uma moção de censura contra o governo. Numa entrevista ao canal Telecinco, Ignacio Garriga, secretário-geral do VOX, diz “não entender” se o líder do PP não apresentar uma moção de censura, pois acredita que o executivo do PSOE “colapsou”.

Em causa estão as alegações de tráfico de influência, branqueamento de capitais e crime organizado por parte do Zapatero no resgate público de 53 milhões à companhia aérea Plus ultra.

José Luíz Rodriguez Zapatero, de 65 anos, foi primeiro-ministro de Espanha entre 2004 e 2011.

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