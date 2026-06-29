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Em declarações à agência Lusa, Alexandre Carvalho, presidente do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil (SinFAP), garantiu que não haverá falhas no sistema de emergência. Segundo o dirigente sindical, os serviços mínimos estão “completamente assegurados” ao longo da greve, que na prática começou às 20:00 de domingo, devido ao regime de trabalho por turnos.

Alexandre Carvalho explicou que, desde o anúncio da paralisação em maio, já decorreu uma reunião com o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, que manifestou abertura para iniciar negociações com vista à criação da carreira reivindicada. Ainda assim, o sindicato decidiu manter a greve “para dar visibilidade a estes trabalhadores”, considerados a “espinha dorsal” do sistema de socorro.

Entre as reivindicações está também a reorganização da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), com o regresso aos Comandos Distritais de Operações de Socorro, que foram substituídos em 2023 pelos atuais 24 Comandos Sub-Regionais de Emergência e Proteção Civil.

Com as operações de emergência garantidas, o sindicato antecipa que, durante o período da greve, que decorre até 3 de julho, fiquem por realizar sobretudo tarefas administrativas, como a emissão de estados de prontidão e determinadas comunicações internas, sem impacto direto no atendimento às populações.