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A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), em articulação com a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), realiza esta sexta-feira, 17 de julho, uma ação integrada da Operação Verão 2026, dirigida aos utilizadores da estrada no início do período de maior mobilidade associado às férias de verão.

A iniciativa decorrerá em dois dos principais eixos rodoviários da Área Metropolitana de Lisboa, com o objetivo de reforçar o dispositivo de prevenção e segurança rodoviária. A ação contará com a presença do secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, bem como dos dirigentes das entidades envolvidas.

No âmbito da operação, a GNR e a PSP irão desenvolver ações de fiscalização rodoviária nos locais abrangidos pela iniciativa. Em simultâneo, a ANSR promoverá ações de sensibilização junto dos condutores, incentivando à adoção de comportamentos seguros ao volante e alertando para os principais fatores de risco associados às deslocações de verão, através da distribuição de materiais informativos e do contacto direto com os utilizadores da via.

As entidades parceiras sublinham que, numa altura em que milhares de portugueses iniciam as suas viagens de férias, é essencial adotar uma condução prudente e responsável, recordando que a maioria dos acidentes pode ser evitada.

Entre as recomendações destacam-se o respeito pelas regras de trânsito, a adaptação da velocidade às condições da circulação, o combate às distrações ao volante, o cumprimento dos períodos de descanso nas viagens mais longas e a verificação prévia das condições do veículo.

A Operação Verão 2026 decorrerá às 14h00 na Ponte 25 de Abril, numa ação coordenada pela PSP com a presença da GNR, e às 15h00 na Ponte Vasco da Gama, numa ação coordenada pela GNR com a participação da PSP.

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