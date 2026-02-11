Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária realizou, ontem, uma busca a uma embarcação apreendida no âmbito da operação “Valhalla”, encontrando mais 524 kg de cocaína. Esta quantidade soma-se aos 1.384 kg já apreendidos na semana passada, elevando o total para 1.908 kg de droga interceptada em território nacional.

Na proa do barco foram encontrados 22 fardos, cada um contendo 20 pacotes de cocaína, após a remoção de vários metros de corrente metálica. No interior da embarcação, a equipa da PJ também localizou um saco com 20 pacotes da droga, disfarçado num compartimento.

A operação “Valhalla” decorreu em estreita colaboração com a Polícia da Dinamarca, a Polícia Nacional de Espanha e o MAOC (N) – Maritime Analysis and Operations Centre (Narcotics). Até ao momento, já foram detidos dez suspeitos de tráfico de estupefacientes por via marítima em Portugal, todos em prisão preventiva.

Para além da droga, a operação resultou na apreensão de duas embarcações e três viaturas.

