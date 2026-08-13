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A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda, realizou, esta segunda e terça-feira, a operação “Tranca Segura”, que culminou na detenção de 20 pessoas, 17 homens e três mulheres, por suspeitas relacionadas com o fornecimento organizado de estupefacientes a estabelecimentos prisionais.

Em causa estão suspeitas dos crimes de tráfico de estupefacientes agravado, associação criminosa, branqueamento de capitais e posse de arma proibida.

A investigação decorria há cerca de um ano, em colaboração com o Corpo de Guardas Prisionais e a Direção do Estabelecimento Prisional da Guarda, depois de terem sido detetados e apreendidos estupefacientes no interior daquele estabelecimento.

No âmbito das ações de prevenção, foram detidos anteriormente três homens e uma mulher quando tentavam introduzir droga no Estabelecimento Prisional da Guarda. Entre os métodos utilizados estavam o transporte de pólen de haxixe no interior do corpo, cocaína dissimulada dentro de um rolo de carne e drogas sintéticas impregnadas em supostas mensagens de crianças escritas em papel.

O prosseguimento da investigação permitiu identificar o grupo que, segundo a PJ, era constituído pelos agora detidos e que também distribuía os produtos ilícitos nas comunidades onde os suspeitos residiam, nomeadamente nas cidades da Guarda e de Viseu.

Durante a operação foram cumpridos 23 mandados de busca domiciliária e não domiciliária e 19 mandados de detenção. Um outro cidadão foi detido em flagrante delito por posse de arma proibida. Foram também realizadas buscas nos estabelecimentos prisionais da Guarda, Coimbra e Lamego.

As diligências contaram com a participação do Corpo de Guardas Prisionais, em particular do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP) e de três equipas cinotécnicas.

No total, foram apreendidos cerca de 81 mil euros em dinheiro, 80 doses individuais de heroína, 120 doses de cocaína e sete papéis impregnados com estupefacientes. Foram ainda apreendidas duas armas de fogo, 71 munições de diversos calibres, quatro balanças de precisão, 31 telemóveis e três viaturas.

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