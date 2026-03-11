Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação, denominada “Survivor”, envolveu a abordagem de uma embarcação de pesca proveniente de um país da América Latina, localizada a cerca de 450 milhas náuticas dos Açores, em condições consideradas extremas de dificuldade.

No interior do navio foram detidos oito homens – quatro brasileiros, três surinameses e um neerlandês – e encontrados diversos objetos usados no transporte e navegação da droga. O navio, acompanhado por uma embarcação da Marinha, seguiu para o porto de Ponta Delgada, nos Açores, onde atracou com os suspeitos e a cocaína apreendida.

A investigação, desenvolvida com o apoio do Departamento de Investigação e Combate ao Crime (DIC) dos Açores e em articulação com o DIAP de Ponta Delgada, faz parte do quadro do MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Drugs) e contou com a colaboração internacional da NCA do Reino Unido, da DEA dos Estados Unidos e da JIATF-S.

As diligências continuam, visando recolher provas adicionais e interromper a atividade ilícita do grupo.

