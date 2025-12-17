Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação contou com a colaboração da Polícia Federal do Brasil, da Guardia Civil de Espanha, da EUROPOL e de autoridades policiais de outros países europeus. No decurso da operação foram cumpridos 22 mandados de busca no Brasil e quatro em Portugal, resultando na apreensão de bens, valores, viaturas e documentação, bem como na detenção de oito suspeitos no Brasil, três dos quais residiam em Portugal e estavam a ser monitorizados pela PJ.

Em setembro passado, no âmbito da mesma operação, Espanha deteve 37 suspeitos ligados à logística da organização, incluindo o responsável pela receção da droga na Europa.

A investigação teve origem na apreensão, em finais de 2024, de uma embarcação pesqueira ao largo de Cabo Verde, transportando aproximadamente 1.600 kg de cocaína, em que participaram ativamente a PJ e a Marinha portuguesa, no âmbito da operação então denominada “Ventos Alísios” (fonte: PJ).

Com as ações desencadeadas nas três fases da operação na Europa e no Brasil, tudo indica que a totalidade da organização foi desmantelada, abrangendo desde os organizadores no Brasil até a logística de transporte marítimo e os destinatários na Europa. As investigações prosseguem em inquérito titulado pelo DIAP de Lisboa.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.