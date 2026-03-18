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Segundo as autoridades, a suspeita terá participado, desde 2023 até à atualidade, num esquema destinado a enganar diversas pessoas através das redes sociais, com o objetivo de receber dinheiro que não lhe pertencia, obtendo assim enriquecimento ilícito.

Entre os métodos utilizados estavam anúncios de venda de bilhetes para concertos, festivais e eventos desportivos, assim como telemóveis, alojamentos para férias e selos promocionais de hipermercados. Para isso, a arguida terá criado múltiplos perfis falsos nas redes sociais, lesando dezenas de vítimas por todo o país.

Durante a investigação, a PJ conseguiu traçar o rasto digital e financeiro da suspeita, que foi constituída arguida. No decorrer da operação, foi ainda apreendido equipamento informático alegadamente utilizado nas burlas.

A investigação, dirigida pelo Ministério Público de Barcelos, prossegue com a análise dos elementos recolhidos, procurando identificar todas as vítimas e esclarecer integralmente os factos.

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