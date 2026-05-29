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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, realizou a operação “Rota Secreta” nas zonas de Braga, Porto e Aveiro, que culminou na detenção de 12 cidadãos estrangeiros fortemente indiciados pela prática de tráfico ilícito de canábis.

Segundo a PJ, os suspeitos integravam um grupo criminoso organizado dedicado à produção indoor de grandes quantidades de canábis, destinada posteriormente à distribuição por vários países.

Durante a operação, as autoridades desmantelaram duas unidades de produção de canábis em grande escala, instaladas em armazéns de grandes dimensões localizados nos distritos do Porto e de Aveiro.

Foram ainda apreendidos 190 quilos de canábis já tratada e acondicionada em embalagens a vácuo. De acordo com a Polícia Judiciária, a quantidade e o grau de pureza do produto permitiriam obter cerca de 900 mil doses individuais.

A investigação permitiu também a apreensão de cinco mil plantas de canábis e de diversos equipamentos utilizados na produção do estupefaciente em ambiente de luminosidade, temperatura e humidade controladas, sendo destacado pelas autoridades o elevado nível de sofisticação das estruturas desmanteladas.

A operação contou com a colaboração da Diretoria do Norte, do Departamento de Investigação Criminal de Braga, do Laboratório de Polícia Científica e da Unidade de Armamento e Segurança.

Os detidos, oito homens e quatro mulheres, têm idades compreendidas entre os 29 e os 63 anos e serão presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

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