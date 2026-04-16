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A operação “PowerOFF”, que juntou 21 países, resultou em "23 detenções, no encerramento de 53 domínios e na emissão de 25 mandados de busca", num esforço coordenado para desmantelar infraestruturas usadas para ataques de negação de serviço distribuído (DDoS).

Antes da fase principal da operação, foram realizados “sprints” operacionais internacionais que reuniram especialistas de várias autoridades policiais, com o objetivo de identificar e desativar plataformas ilegais, conhecidas como serviços “booter”, e de sensibilizar para a ilegalidade destas atividades.

Estas plataformas funcionam através de uma infraestrutura composta por servidores, bases de dados e ferramentas técnicas que permitem executar ataques DDoS de forma remota. Ao apreender estes sistemas, as autoridades conseguiram interromper operações criminosas e reduzir o risco para potenciais vítimas.

As bases de dados recolhidas permitiram ainda à Europol apoiar as autoridades nacionais, fornecendo informação sobre mais de três milhões de contas de utilizadores associadas a estas redes.

Os ataques DDoS-for-hire são frequentemente utilizados para sobrecarregar serviços online, afetando setores como telecomunicações, marketplaces e outras plataformas digitais. As motivações para este tipo de crime variam entre curiosidade, ideologia e objetivos financeiros, incluindo extorsão ou sabotagem de concorrentes.

Em Portugal, a Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica, desempenhou um papel relevante na operação, ao solicitar à Google a" remoção de 62 sites ligados a estes serviços. Desses pedidos, 59 foram aceites, o maior número registado entre os países participantes".

Na sequência da operação, Portugal vai ainda lançar uma campanha de anúncios na Google, em conjunto com a Polícia de Segurança Pública e o Centro Nacional de Cibersegurança, com duração prevista de oito semanas. A iniciativa, já em curso desde 13 de abril, visa reforçar a prevenção e a sensibilização para este tipo de criminalidade digital.

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