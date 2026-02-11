De acordo com um comunicado divulgado esta quarta-feira, 11 de fevereiro, pela Europol, a operação foi liderada pela Áustria, Portugal e Espanha e teve como principal alvo redes criminosas que distribuíam dinheiro falsificado através de serviços postais. Segundo a polícia europeia, cerca de 90% das apreensões resultaram de remessas enviadas da China com destino a países europeus.

No âmbito da operação, as autoridades romenas intercetaram mais de 4,8 milhões de notas de euro com “design” alterado e desmantelaram um armazém que continha mais de 223 mil notas falsas provenientes da China. Em paralelo, três apreensões distintas realizadas em Portugal, no Reino Unido e nos Estados Unidos permitiram identificar mais de 220 mil moedas falsificadas em euros, libras esterlinas e dólares norte-americanos.

A Europol indica ainda que, entre junho e novembro de 2025, forças policiais e autoridades aduaneiras apreenderam um total de 379 encomendas contendo moeda falsa.

Estas apreensões levaram à abertura de mais 70 novas investigações relacionadas com redes criminosas de falsificação. No total, foram identificados mais de sete milhões de itens falsificados, incluindo 4,8 milhões de notas e moedas em euros, 2,3 milhões em dólares, 23.302 em libras esterlinas e 4.800 em francos suíços.

Além de Portugal, participaram na operação autoridades da Áustria, Bulgária, Croácia, República Checa, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Países Baixos, Polónia, Roménia, Sérvia, Espanha, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos da América.