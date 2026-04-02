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A autoridade recomenda uma condução atenta, cautelosa e defensiva, sublinhando a importância de adequar a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de trânsito. Evitar manobras perigosas ou que possam causar embaraço na circulação é outra das principais orientações.
No âmbito da Operação “Páscoa 2026”, a GNR estará particularmente atenta a comportamentos de risco nas estradas. Entre as principais infrações destacam-se a condução sob o efeito de álcool ou substâncias psicotrópicas, o excesso de velocidade e a utilização indevida do telemóvel durante a condução.
As autoridades alertam também para a necessidade de cumprir corretamente as regras de trânsito, nomeadamente na sinalização e execução de manobras como ultrapassagens, mudanças de direção e cedência de passagem.
Outro dos pontos críticos prende-se com a segurança dos ocupantes: a GNR lembra a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças, bem como a importância de garantir que os veículos se encontram em condições adequadas de circulação.
Para informações atualizadas sobre o estado do trânsito e possíveis alternativas, os cidadãos podem contactar o Centro Integrado Nacional de Gestão Operacional da GNR, disponível 24 horas por dia através do contacto 213 217 000.
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