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Durante a operação, a PSP efetuou 1.125 detenções, mais 223 do que no período homólogo do ano passado, representando um aumento de cerca de 24%. Destes casos, 587 prenderam-se com crimes rodoviários, incluindo 375 por condução sob efeito de álcool e 212 por falta de habilitação legal para conduzir — um crescimento de 23% relativamente a 2025.

Registaram-se ainda 82 detenções por crimes contra o património e 117 por tráfico de estupefacientes, com mais de 14.020 doses apreendidas. No âmbito do controlo de armas e artigos perigosos, foram recolhidas 1825 peças de pirotecnia, 116 munições e 198 armas de diversos tipos, associadas a 32 detenções por posse de armas proibidas.

Em matéria de violência doméstica, foram registadas 430 ocorrências, com 19 suspeitos detidos.

Relativamente à segurança rodoviária, a PSP fiscalizou 18.363 condutores e controlou 46.929 viaturas por radar, detetando 5.310 infrações. Entre as principais contraordenações destacam-se excesso de velocidade (693), falta de inspeção periódica (611), condução sob influência de álcool (187) e uso do telemóvel durante a condução (139).

A sinistralidade rodoviária também aumentou, com 1.661 acidentes registados — mais 237 do que em 2025 — resultando em 601 feridos, dos quais 22 em estado grave, e seis vítimas mortais, ao contrário de 2025, quando não se registaram mortes.

A PSP afirma que manterá a sua presença e vigilância, com foco na prevenção, sensibilização e fiscalização, particularmente em zonas comerciais, turísticas e nos transportes públicos. A corporação reforça ainda os alertas para condução segura, prevenção de burlas e cuidados com furtos, especialmente em locais de grande afluência de pessoas.

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