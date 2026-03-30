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De acordo com a PSP, a maioria das detenções (230) está relacionada com crimes rodoviários, destacando-se 143 por condução sob o efeito do álcool e 65 por falta de carta de condução. No mesmo período, foram ainda detidos 23 suspeitos por crimes contra a propriedade, como furtos, roubos e burlas, e 34 por tráfico de droga, tendo sido apreendidas mais de 1500 doses individuais.

As autoridades registaram também 136 ocorrências de violência doméstica, com três detenções associadas, e apreenderam 147 armas, entre as quais sete armas de fogo e 133 armas brancas, no âmbito de ações de prevenção e combate à criminalidade.

No plano da fiscalização rodoviária, foram controlados 5.630 condutores e mais de 13 mil viaturas por radar. Resultaram destas ações 1.350 contraordenações, sobretudo por excesso de velocidade (240), falta de inspeção periódica (158) e ausência de seguro (69). Foram ainda registadas infrações por condução sob o efeito do álcool, uso do telemóvel ao volante e não utilização do cinto de segurança.

Quanto à sinistralidade, a PSP registou 427 acidentes, dos quais resultaram 153 feridos, sete graves e 146 ligeiros, e uma vítima mortal, na sequência de uma colisão ocorrida no concelho de Sintra.

Aeroportos com reforço de recomendações

Nos aeroportos, a PSP aconselha os passageiros a adotarem medidas que permitam tornar o processo de viagem mais rápido e seguro. Entre as recomendações estão a chegada antecipada ao aeroporto, a utilização de quiosques self-service e a preparação prévia de documentos, como passaporte e cartão de embarque.

Os viajantes de países terceiros são também incentivados a fazer o pré-registo da viagem através da aplicação “Travel to Europe” nas 72 horas anteriores ao embarque e, sempre que possível, a recorrer às e-gates para agilizar o controlo documental. A polícia sublinha ainda a importância de seguir as indicações dadas no local.

PSP alerta para burlas e reforça prevenção criminal

No âmbito da prevenção criminal, a PSP alerta para o aumento de burlas e apela à cautela dos cidadãos. As autoridades recomendam que não sejam partilhados dados pessoais ou bancários, sobretudo em situações de contacto inesperado ou com pedidos urgentes de pagamento.

A polícia aconselha ainda a desconfiar de negócios aparentemente vantajosos, evitar transferências para terceiros desconhecidos e estar atento a sinais de fraude. A prevenção passa também por não divulgar rotinas ou períodos de ausência nas redes sociais.

A PSP deixa igualmente recomendações para evitar furtos, nomeadamente em locais com grande afluência de pessoas, aconselhando a guarda de objetos de valor em locais seguros e pouco visíveis.

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