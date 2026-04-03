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Entre as 0h00 e as 23h59 de sexta-feira, a GNR fiscalizou cerca de sete mil condutores em todo o território nacional. Deste total, 32 pessoas foram detidas por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, enquanto nove foram detidas por condução sem habilitação legal.

No âmbito da operação, foram ainda detetadas 1389 contraordenações rodoviárias. As infrações mais frequentes dizem respeito ao excesso de velocidade (374), à falta de inspeção periódica obrigatória (215) e à falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças (52).

A GNR identificou igualmente 52 infrações por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 48 por uso indevido do telemóvel durante a condução e 16 situações de condução sob o efeito do álcool, abaixo do limiar criminal.

Relativamente aos acidentes mortais, as quatro vítimas perderam a vida em colisões rodoviárias ocorridas nos distritos de Lisboa (duas), Viana do Castelo (uma) e Braga (uma).

Em comunicado, a GNR sublinha que o período da Páscoa, marcado pela deslocação de famílias às regiões de origem e pelas férias escolares, implica um aumento significativo do tráfego rodoviário. Nesse contexto, a operação visa reforçar a segurança nas estradas, prevenindo a sinistralidade e a criminalidade em geral.

A força de segurança indica ainda que irá intensificar a presença policial em zonas de festividades, áreas residenciais e comerciais, apelando aos automobilistas para adotarem “uma condução atenta, cautelosa e defensiva”, de forma a garantir um período festivo em segurança.

Durante a operação, os militares estarão particularmente atentos a manobras perigosas, à condução sob o efeito de álcool ou substâncias psicotrópicas, ao excesso de velocidade, ao cumprimento das regras de ultrapassagem, mudança de direção e cedência de passagem, bem como ao uso indevido do telemóvel e à não utilização de dispositivos de segurança.

A Operação “Páscoa 2026” prolonga-se até segunda-feira.

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