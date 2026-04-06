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Durante este período, que decorreu entre as 00h00 de 2 de abril e as 23h59 de 5 de abril, foram ainda contabilizados 25 feridos graves e 217 feridos leves, num total de sinistralidade que a GNR associa às deslocações típicas da quadra pascal.

No plano da fiscalização, os militares da GNR controlaram 27.574 condutores. Deste total, 288 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, enquanto 95 pessoas foram detidas por falta de habilitação legal para conduzir.

As autoridades registaram ainda 4.520 contraordenações rodoviárias. Entre as infrações mais frequentes destacam-se 864 por excesso de velocidade e 822 por falta de inspeção periódica obrigatória. Foram também detetadas 182 situações de falta de seguro de responsabilidade civil, 165 relacionadas com excesso de álcool, 159 por uso incorreto do cinto de segurança ou sistemas de retenção para crianças e 147 por utilização indevida do telemóvel durante a condução.

Entre os acidentes com vítimas mortais, a GNR detalha várias ocorrências ao longo dos quatro dias. Logo a 2 de abril, uma colisão envolvendo três veículos ligeiros em Santo Antão do Tojal, no distrito de Lisboa, provocou duas mortes, uma mulher de 26 anos e um homem de 23. No mesmo dia, registaram-se ainda acidentes mortais em Reboreda (Viana do Castelo), envolvendo um ligeiro e um motociclo, e em Aborim (Braga), onde um motociclo colidiu com um comboio.

No dia 3 de abril, um despiste em Ourém (Santarém) causou a morte de um jovem de 19 anos. Já em Alvalade do Sado (Setúbal), uma colisão entre três veículos ligeiros resultou em quatro vítimas mortais, incluindo duas crianças de 12 e 15 anos. Ainda nesse dia, uma colisão entre veículos de mercadorias em Foros de Arrão (Portalegre) provocou uma vítima mortal.

A 4 de abril, foram registados mais dois acidentes fatais: um em Afife (Viana do Castelo), envolvendo um motociclo e um ligeiro, e outro em Luz de Tavira (Faro), entre um ciclomotor e um automóvel.

A GNR sublinha que continuará a dar prioridade à fiscalização de infrações como a condução sob o efeito de álcool ou substâncias psicotrópicas, o excesso de velocidade, o uso do telemóvel ao volante, o incumprimento do uso do cinto de segurança e a falta de inspeção ou seguro obrigatório.

A autoridade reforça ainda o apelo à responsabilidade dos condutores, destacando a importância de comportamentos seguros numa altura marcada por deslocações e convívios familiares, para evitar tragédias durante as celebrações da Páscoa.

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