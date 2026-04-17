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Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a PJ refere que a operação “Oeste”, conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, permitiu o cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito e 16 mandados de busca e apreensão, no âmbito de uma investigação por suspeitas de tráfico de substâncias e métodos proibidos, branqueamento de capitais e peculato.

Fonte próxima da investigação, citada pela Lusa no Observador, indicou que as buscas decorreram no Hospital das Forças Armadas e no Estabelecimento Prisional da Carregueira, em Belas, acrescentando que o detido fora de flagrante delito trabalha na farmácia da unidade hospitalar.

Segundo a PJ, o caso envolve a comercialização ilegal de substâncias anabolizantes e de medicamentos sujeitos a receita médica, bem como a ocultação dos lucros obtidos com esta atividade. No decorrer da operação, foram ainda efetuadas quatro detenções em flagrante delito, três homens e uma mulher, por posse de substâncias proibidas.

As autoridades apreenderam centenas de embalagens de produtos ilegais, cerca de 10 mil euros em numerário e 11 viaturas, além de recolherem diversos elementos de prova que serão agora analisados.

Os cinco detidos estão esta sexta-feira a ser presentes a tribunal para aplicação de medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Loures, tendo a operação contado com o apoio da Interpol e do Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial da Polícia de Segurança Pública.

*Notícia atualizada às 19h20 com locais de investigação

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