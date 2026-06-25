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A operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira da Polícia Judiciária e teve como objetivo a prevenção criminal e a proteção da saúde pública, através da deteção e dissuasão da venda de produtos estupefacientes e substâncias psicotrópicas.

Segundo a PJ, existiam fortes indícios de que estavam expostos e disponíveis para venda ao público produtos suscetíveis de conter canábis, resina de canábis, óleo de canábis, tetrahidrocanabinóis e outras substâncias psicoativas proibidas por lei.

Durante a operação foram apreendidas 7.386 unidades de produtos proibidos, incluindo flores e sumidades vegetais, incensos, infusões, chás, óleos, vapes, cigarros pré-enrolados, resinas, concentrados de canábis, bem como chupas e gomas de canábis.

A investigação permitiu confirmar que os estabelecimentos comercializavam produtos identificados com menções como "Cânhamo", "CBD", "Produto Aromático", "Produto de Coleção" ou "THC inferior a 0,3%". A PJ esclarece que estas designações não constituem autorização para venda, sublinhando que o limite de 0,3% de THC se aplica exclusivamente ao regime agrícola relacionado com o cultivo de determinadas variedades de cânhamo industrial, não legitimando a comercialização a retalho de flores ou sumidades de canábis, resinas, extratos, produtos para vaporização ou géneros alimentícios que contenham canabinóides.

A operação contou com o apoio do Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, da Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE) e da Direção Regional da Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD).

No âmbito da fiscalização alimentar, a ARAE detetou nove infrações de natureza criminal. Oito dizem respeito à suspeita de crime contra a genuinidade, qualidade ou composição de géneros alimentícios e aditivos alimentares, enquanto uma está relacionada com suspeitas de crime contra a genuinidade, qualidade ou composição de alimentos destinados a animais. Estas situações deram origem à instauração de oito processos-crime.

Foram ainda identificadas 13 infrações de natureza contraordenacional, das quais sete por ausência de rotulagem em língua portuguesa em géneros alimentícios e seis por falta de determinadas menções obrigatórias na rotulagem. A ARAE apreendeu 486 unidades de géneros alimentícios, avaliadas em cerca de 3.535 euros.

Os produtos apreendidos foram encaminhados para o Gabinete de Drogas e Toxicologia do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, onde serão sujeitos a perícias destinadas a determinar a sua natureza, composição e as substâncias presentes, elementos que serão determinantes para o respetivo enquadramento jurídico.

A Polícia Judiciária recorda que a colocação à venda, distribuição, cedência ou detenção ilícita de substâncias abrangidas pelas tabelas I a III anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, sem autorização, pode configurar o crime de tráfico de estupefacientes.

A força policial alerta igualmente para os riscos associados à aquisição e consumo de produtos comercializados como "naturais", "cânhamo" ou "derivados de canábis", uma vez que podem conter substâncias diferentes das declaradas ou apresentar concentrações suscetíveis de provocar efeitos prejudiciais para a saúde.

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