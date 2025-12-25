Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a GNR, estes são os dados mais recentes da Operação “Natal e Ano Novo”, indicando que, no mesmo período, foram fiscalizados 55.244 condutores em todo o território nacional.

Do total de condutores fiscalizados, “468 conduziam com excesso de álcool” e “272 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l”. A Guarda acrescenta ainda que “foram detidas 86 pessoas por conduzirem sem habilitação legal”.

No âmbito da operação, foram levantadas 8.580 contraordenações rodoviárias, destacando-se 1.330 por excesso de velocidade, 196 por excesso de álcool, 201 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistemas de retenção para crianças e 241 por utilização indevida do telemóvel durante a condução.

A estes números somam-se 1.098 infrações por ausência de inspeção periódica obrigatória e 349 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, refere ainda a GNR.

Em comunicado, a força de segurança garante que continuará a dar prioridade à fiscalização da “condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas”, bem como às situações de velocidade excessiva, “utilização indevida do telemóvel”, uso correto do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças, cumprimento da inspeção periódica obrigatória, existência de seguro válido e à “incorreta execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem”.

