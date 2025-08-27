Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Várias famílias foram despejadas à força das suas casas e pelo menos uma criança palestiniana foi detida", enquanto as forças israelitas "realizavam buscas extensivas nos becos e bairros da Cidade Velha", afirmou o governador de Nablus, Ghassam Daghlas à agência EFE.

Com uma população de aproximadamente 30 mil habitantes, Nablus é considerada a capital económica da Cisjordânia, mas tem o seu comércio sufocado desde outubro de 2023 devido ao apertado controlo de acessos imposto pelas forças israelitas.

Os confrontos, segundo fontes locais citadas pela agência de notícias France-Presse (AFP), eclodiram na entrada leste da Cidade Velha, onde os jovens atiraram pedras contra os soldados, que responderam com gás lacrimogéneo e munições reais.

O ataque, acusou o governador, "faz parte da campanha contínua de incursões israelitas em Nablus, que prossegue há anos e resultou na morte de dezenas de palestinianos, bem como de feridos e detenções".

De acordo com informações prestadas pelo Crescente Vermelho, as suas equipas acudiram sobretudo a problemas relacionados gás lacrimogéneo, mas também se registaram dois casos de ferimentos de bala e cinco por balas de borracha.