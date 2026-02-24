Operação Marquês: Sócrates volta a ficar sem advogada

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a RTP, Sara Leitão Moreira alegou que não lhe foi dado tempo para conhecer o processo. Segundo a advogada, é necessário um prazo de cinco meses para analisar o processo, que tem uma "monumental composição" e "especialíssima complexidade".

A renuncia tem efeitos imediatos, pelo que José Sócrates está novamente sem advogada.

À saída do tribunal, Sara Leitão Moreira lembrou que os dez dias dados para consultar o processo eram insuficientes. "Se não me deixam fazer o meu trabalho eu não estou aqui a fazer nada. Eu não sou um figurante", frisou.

De recordar que o julgamento do processo Operação Marquês tinha sido suspenso por dez dias e foi retomado esta terça-feira, com a primeira sessão com a nova advogada.

