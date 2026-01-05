Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O regresso das sessões de julgamento da Operação Marquês, previsto para esta terça-feira, 6 de janeiro, está novamente na dúvida, diz o Observador. Em causa está o estado de saúde de José Preto, o novo advogado de defesa de José Sócrates, que informou o tribunal de que se encontra internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, desde o passado dia 27 de dezembro, não tendo ainda qualquer previsão de alta hospitalar.

A informação consta de um requerimento em que o advogado dá conta de que o internamento se mantém “na presente data” e deixa implícita a possibilidade de adiamento da audiência, embora não formule um pedido formal nesse sentido à juíza presidente do coletivo, Susana Seca.

No requerimento, José Preto recorda que a reabertura dos trabalhos está agendada para a manhã de 6 de janeiro, sublinhando que não tem “ainda previsões da alta do internamento que lhe viabilize a comparência” em tribunal. Acrescenta ainda que, mesmo que venha a ter alta, a saída imediata do hospital seguida do exercício de funções em audiência poderá não ser praticável.

José Preto não delega provisoriamente a representação de José Sócrates em qualquer outro advogado.

Agora, a decisão sobre a continuação do julgamento fica nas mãos da juíza presidente, que pode nomear um defensor oficioso apenas para representar o arguido na sessão ou a determinação de um novo adiamento dos trabalhos.

O julgamento da Operação Marquês encontra-se interrompido há quase dois meses, desde 11 de novembro. A suspensão ocorreu na sequência de vários episódios polémicos, entre os quais um confronto entre a juíza Susana Seca e Pedro Delille, então advogado de José Sócrates, a nomeação de um defensor oficioso, José Manuel Santos, e a recusa do principal arguido em ser representado dessa forma em tribunal.

A retoma das sessões chegou a estar inicialmente marcada para 4 de dezembro. No entanto, no final de novembro, a juíza decidiu dar sem efeito todas as datas até 18 de dezembro, fixando como nova data para o recomeço do julgamento o dia 6 de janeiro.

