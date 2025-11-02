Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pelo menos 117 supostos criminosos e quatro polícias morreram na denominada Operação Contenção, realizada na última terça-feira nos complexos de favelas do Alemão e da Penha, contra o Comando Vermelho, uma das principais fações criminosas do país.

O governo estadual anunciou "uma das maiores apreensões de armas de guerra já registadas num único dia", com 120 armas, incluindo 93 fuzis (armas semiautomáticas), avaliadas em dois milhões de euros.

Segundo as autoridades, parte do armamento provém de outros países, como Venezuela, Argentina, Peru, Bélgica, Rússia e Alemanha, e inclui modelos usados em zonas de conflito, como AK-47 e FAL.

"Estamos diante de um arsenal típico de cenário de guerra", disse o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Curi, citado num comunicado oficial.

A megaoperação mortal, realizada nas vésperas da Conferência Climática da ONU, a COP30, em Belém do Pará, gerou críticas de moradores das favelas do Rio e organismos de defesa de direitos humanos.

No entanto, sondagens publicadas nos últimos dias mostram que a maioria dos entrevistados aprova a operação, qualificada como "um sucesso" contra o "narcoterrorismo" pelo governador Cláudio Castro.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.