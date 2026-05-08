Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação ALPHA LIMA decorreu entre 13 e 26 de abril e teve como alvo redes criminosas que utilizavam o Oceano Atlântico para transportar cocaína da América Latina para a Europa.

Segundo a PJ, a operação concentrou-se no corredor atlântico oriental entre as Ilhas Canárias e os Açores, mobilizando meios marítimos em todo o Atlântico para detetar, rastrear e intercetar embarcações suspeitas envolvidas no transporte de droga em alto mar.

Em Portugal, no âmbito de um inquérito a cargo da PJ, foram apreendidos 2.196 quilos de cocaína, com o apoio da Polícia Marítima, da Força Aérea e da GNR.

A PJ participou ainda na conferência de imprensa sobre a operação, realizada em Madrid e presidida pelo ministro do Interior de Espanha, Fernando Grande-Marlaska Gómez.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.