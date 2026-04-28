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Segundo a CNN, as impressões digitais encontradas nos 75 mil euros apreendidos no gabinete de Vítor Escária pertencem, maioritariamente, a agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) que participaram na busca.

O Ministério Público não aceitou as explicações apresentadas por Vítor Escária relativamente à origem do dinheiro, que o próprio alegou ter resultado de um trabalho de consultadoria em Angola. Perante essas dúvidas, foi ordenada a recolha de impressões digitais nos envelopes e numa caixa de champanhe onde estavam escondidas as notas, com o objetivo de apurar quem teria tido acesso direto ao montante.

O processo, conduzido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), incluiu a análise pericial do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária. Os resultados mostraram que, para além das impressões do próprio Vítor Escária, foram identificadas marcas pertencentes a quatro agentes da Divisão de Investigação Criminal da PSP. Estes agentes participaram nas buscas e, segundo a investigação, terão manuseado os objetos sem o uso de luvas.

Além das impressões identificadas, o laboratório da Polícia Judiciária detetou ainda vestígios pertencentes a uma quinta pessoa. No entanto, até ao momento, essa identidade permanece desconhecida, uma vez que as impressões recolhidas não encontram correspondência na base de dados do registo criminal nacional.

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