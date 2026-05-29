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Os quatro detidos no âmbito da Operação “Imergente” ficaram em liberdade após o primeiro interrogatório judicial realizado esta sexta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa.

Segundo avançou a RTP, Duarte Moral, Rute Reimão, Rui Pedro Nascimento e Emílio Vázquez Blanco ficaram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, estando também proibidos de contactar entre si enquanto decorre a investigação.

Os quatro arguidos passaram a noite nas instalações da Polícia Judiciária antes de serem presentes a juiz durante a tarde desta sexta-feira.

A operação da Polícia Judiciária resultou, no total, em cinco detenções, embora uma das pessoas entretanto tenha sido libertada, e na constituição de 37 arguidos.

Na origem da investigação estão suspeitas relacionadas com contratos celebrados entre empresas ligadas aos detidos e várias juntas de freguesia lideradas pelo PS, entre as quais Santa Maria Maior e Misericórdia, em Lisboa.

As autoridades suspeitam de adjudicações alegadamente irregulares que poderão atingir cerca de dois milhões de euros.

Em causa está a eventual prática dos crimes de prevaricação, participação económica em negócio, peculato, abuso de poderes, burla qualificada, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.

Entre os detidos encontra-se Duarte Moral, assessor do PS e antigo colaborador de António Costa durante o período em que o ex-primeiro-ministro tutelava o Ministério da Administração Interna. Também foram detidos a mulher, Rute Reimão, e o sócio Rui Pedro Nascimento.

Segundo o Observador, o quarto detido é Emílio Vázquez Blanco, cidadão espanhol residente em Portugal e com ligações ao Partido Socialista e ao PSOE espanhol.

A quinta detida foi Filipa Laborinho, antiga vereadora da Câmara Municipal de Oeiras, intercetada em flagrante delito por posse ilegal de arma. A ex-autarca foi entretanto libertada.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, reagiu entretanto à operação, afirmando que o partido “não é visado” pela investigação e esclarecendo que as diligências judiciais dizem respeito exclusivamente à atividade de “um dos trabalhadores”.

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