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O deputado municipal à Assembleia Municipal de Lisboa cujo nome foi associado às diligências realizadas esta quinta-feira no âmbito da Operação Imergente anunciou a suspensão imediata do seu mandato, alegando querer proteger o funcionamento das instituições e o trabalho político do Partido Socialista.

Em comunicado divulgado após as notícias relacionadas com a investigação, o deputado municipal afirma ter tomado a decisão “com efeitos imediatos”, sublinhando que pretende evitar que a situação “condicione o trabalho do Grupo Municipal do Partido Socialista, o normal funcionamento da Assembleia Municipal, nem fragilize a muito necessária fiscalização ao executivo municipal”.

O deputado garante ainda total disponibilidade para colaborar com as autoridades no esclarecimento dos factos investigados. “Colaborarei, como sempre, com as autoridades competentes, no integral respeito pelo esclarecimento dos factos”, refere.

No mesmo comunicado, o autarca assegura que irá defender-se das suspeitas com “consciência tranquila” relativamente à sua conduta, destacando o percurso que tem desenvolvido na vida pública e política.

“Defender-me-ei com a consciência tranquila quanto à minha conduta e com a mesma honradez que sempre procurei colocar no meu percurso cívico e político”, conclui.

A autarquia liderada por Miguel Coelho durante 12 anos (entre 2013 e 2025) é uma das principais visadas da Operação Iergente conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária que já fez cinco detidos, entre eles Duarte Moral, atual diretor de comunicação de José Luís Carneiro. Segundo o Expresso, Miguel Coelho não está entre os detidos.