Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a investigação da PJ, foram efetuadas diversas reservas não autorizadas envolvendo companhias aéreas, unidades hoteleiras, cruzeiros e parques temáticos, num valor total superior a 14 mil euros.

No decorrer da operação, os inspetores realizaram duas buscas domiciliárias, apreendendo equipamento informático e documentação considerada relevante para o caso. Especialistas de Polícia Científica continuam a analisar os elementos recolhidos, apoiando a investigação no esclarecimento integral dos factos.

Durante uma das buscas, foram ainda localizadas duas armas de fogo e dezenas de munições de diferentes calibres, sem que o titular possuísse licença válida. O indivíduo foi detido em flagrante pelo crime de detenção de arma proibida, tendo sido posteriormente libertado.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Guimarães.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.