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Em causa está um alegado esquema fraudulento que envolve várias sociedades comerciais, as quais, através de faturação fictícia e sobrefaturação, terão conseguido obter de forma indevida mais de 15 milhões de euros em fundos comunitários. Os montantes foram atribuídos no âmbito dos programas Portugal 2020 e Alentejo 2020.

A operação, conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, incluiu o cumprimento de 35 mandados de busca e apreensão em domicílios, sedes de empresas e num escritório de advogados. Foram ainda executados três mandados de detenção fora de flagrante delito, por suspeitas dos crimes de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção e de associação criminosa.

Durante as diligências, as autoridades recolheram elementos considerados relevantes para a investigação, que prosseguirá com a análise da prova agora obtida, com o objetivo de apurar todas as responsabilidades e concluir o inquérito com celeridade.

Na operação estiveram envolvidos 92 inspetores da Polícia Judiciária, além de um juiz de instrução criminal, dois magistrados do Ministério Público e um representante da Ordem dos Advogados.

Os três detidos — dois homens e uma mulher — serão presentes a primeiro interrogatório judicial esta quarta-feira, em Évora, para aplicação das respetivas medidas de coação. O inquérito está a cargo do DIAP Regional de Évora.

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