Segundo a PSP, os acidentes ocorridos nas estradas sob a sua jurisdição resultaram em três vítimas mortais, 18 feridos graves e 372 feridos ligeiros, perfazendo um total de 390 feridos.

Em comunicado, a força de segurança destaca que “das detenções efetuadas destacamos 235 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 161 por condução em estado de embriaguez e 74 por falta de habilitação legal para conduzir”.

Entre os detidos, contam-se ainda 32 suspeitos de crimes contra a propriedade, nomeadamente “furtos e roubos”, bem como “35 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 45.253 doses individuais”.

A PSP refere igualmente a apreensão de diverso armamento: “salientamos ainda a apreensão de dez armas de fogo, 53 armas brancas, 87 munições e 36 outras armas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das sete detenções efetuadas por posse de arma proibida”. Foram também apreendidos “6.676 artigos de pirotecnia”.

No âmbito da “prevenção e fiscalização nas estradas”, a PSP fiscalizou “9.563 condutores e 35.387 viaturas por radar, sendo detetadas 2.734 infrações à legislação rodoviária”.

Entre as contraordenações registadas, a polícia contabiliza 367 por excesso de velocidade, 250 por falta de inspeção periódica obrigatória, 117 por ausência de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 70 por condução sob a influência do álcool, 44 por uso indevido do telemóvel durante a condução e 25 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou dos sistemas de retenção para crianças.

Desde o início da operação, a PSP desenvolveu também ações de fiscalização no controlo da fronteira aérea. “Procedeu à detenção de 15 cidadãos por situação ilegal em território nacional, controlou 268.027 cidadãos estrangeiros e elaborou 15 participações e 20 autos de notícia por contraordenação no âmbito da Lei dos Estrangeiros”, indica o comunicado.

A força de segurança acrescenta ainda que “foram realizadas 522 interceções, 13 recusas de entrada em território nacional e três notificações de abandono voluntário”.

