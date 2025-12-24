Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a PSP, “das detenções efetuadas destacamos 204 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 140 por condução em estado de embriaguez e 64 por falta de habilitação legal para conduzir”.

No mesmo período, foram ainda detidas 28 pessoas por crimes contra a propriedade, como furtos e roubos, e 30 suspeitos por tráfico de estupefacientes. Neste âmbito, a polícia apreendeu 45.131 doses individuais de droga.

A PSP dá também conta da apreensão de armamento e material proibido: “oito armas de fogo, 46 armas brancas, 87 munições e 36 outras armas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das 6 detenções efetuadas por posse de arma proibida”. Foram igualmente apreendidos 6.676 artigos de pirotecnia.

No âmbito da fiscalização da imigração, a PSP procedeu à detenção de “15 cidadãos por situação ilegal em território nacional”. Foram controlados 161.364 cidadãos estrangeiros, tendo sido elaboradas dez participações e 15 autos de notícia por contraordenação ao abrigo da Lei dos Estrangeiros.

Mais de 2.500 infrações nas estradas

Ao nível da fiscalização rodoviária, foram fiscalizados 8.497 condutores e controladas 35.387 viaturas por radar. Destas ações resultaram 2.564 infrações à legislação rodoviária.

Entre as principais contraordenações registadas, destacam-se 367 por excesso de velocidade, 230 por falta de inspeção periódica obrigatória, 108 por ausência de seguro de responsabilidade civil, 58 por condução sob influência do álcool, 43 por uso indevido do telemóvel durante a condução e 24 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou de sistemas de retenção para crianças.

Dois mortos e mais de mil acidentes

Quanto à sinistralidade rodoviária, a PSP registou, em seis dias, 1.135 acidentes na sua área de responsabilidade. Destes acidentes resultaram 354 feridos — 15 graves e 339 ligeiros — e duas vítimas mortais.

No comunicado divulgado, a PSP sublinha que, “nesta época festiva”, a operação assenta em “três vetores de atuação – prevenção, sensibilização e fiscalização”, apelando aos condutores para que adaptem a condução “às condições meteorológicas e ao estado do piso” e evitem comportamentos de risco, como o excesso de velocidade, a condução sob o efeito do álcool ou distrações provocadas pelo uso do telemóvel.

A polícia deixa ainda um apelo específico à moderação da velocidade, “especialmente em zonas de grande concentração de pessoas, como é o caso de zonas comerciais, e ainda na aproximação de passadeiras”.

Para quem vai realizar viagens longas nesta quadra festiva, a PSP aconselha a que estas sejam planeadas com antecedência, “fazendo as devidas pausas durante o itinerário”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.