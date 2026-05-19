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A ação decorreu no dia 17 de maio, na localidade de Azeitão, e foi conduzida pelo Comando Territorial de Setúbal, através do Destacamento Territorial de Setúbal, com o objetivo de verificar o cumprimento do Código da Estrada e restante legislação rodoviária, bem como prevenir práticas ilegais associadas à condução de motociclos.

Segundo a GNR, no decorrer da operação foram efetuadas duas detenções pelos crimes de condução sem habilitação legal e condução sob o efeito do álcool.

No âmbito contraordenacional, foram ainda detetadas 18 infrações rodoviárias e apreendidos dois motociclos devido a alterações às suas características.

A Guarda Nacional Republicana adiantou ainda que estas ações de fiscalização vão continuar, sobretudo aos fins de semana, com o objetivo de promover um ambiente rodoviário mais seguro e incentivar os utilizadores da via a adotarem comportamentos de condução responsáveis.

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