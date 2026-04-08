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Durante a ação, os militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) inspecionaram veículos em circulação e diversos estabelecimentos do setor automóvel nos dois concelhos. Como resultado, foram elaborados nove autos de contraordenação a stands automóveis.

No âmbito da fiscalização rodoviária, foram detetadas infrações que originaram seis autos de contraordenação ao abrigo do Regime de Bens em Circulação e um auto por falta de inspeção periódica obrigatória.

Foram ainda apreendidos seis veículos devido a infrações relacionadas com o Imposto Sobre Veículos.

A operação contou com o apoio do Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa.

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