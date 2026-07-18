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Segundo a ASAE, a operação teve como objetivo verificar o cumprimento das regras legais aplicáveis ao setor da restauração e bebidas, assegurando o cumprimento da legislação em vigor e promovendo elevados padrões de qualidade e segurança alimentar.

No total, foram fiscalizados cerca de 4.000 operadores económicos e determinadas 183 suspensões imediatas de atividade. A operação resultou ainda na instauração de 155 processos-crime e na identificação de 1.041 operadores económicos com ilícitos contraordenacionais, de acordo com a Agência Lusa.

As ações de fiscalização incidiram sobre o exercício legal das atividades económicas e as respetivas condições higiossanitárias dos estabelecimentos, com vista a garantir a segurança dos géneros alimentícios disponibilizados aos consumidores.

Entre as infrações criminais detetadas encontram-se os crimes de especulação, comercialização de géneros alimentícios avariados e exploração de jogos de fortuna ou azar fora dos locais legalmente autorizados. No âmbito contraordenacional, foram identificadas infrações como a falta de mera comunicação prévia, o incumprimento dos requisitos de higiene nas cozinhas, copas e zonas de fabrico e a violação dos deveres gerais das entidades exploradoras.

Durante a operação, a ASAE apreendeu mais de quatro toneladas de géneros alimentícios, incluindo carnes e produtos cárneos, bebidas, azeites e óleos, peixe, marisco e doces, bem como equipamentos de pesagem e artigos associados à prática ilegal de jogos de fortuna ou azar.