A Operação “Custos Viridis”contou com o enquadramento do Sistema de Segurança Interna (SSI) e da Unidade Nacional da EUROPOL (UNE), sendo coordenada em Portugal pela Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA). Participaram ainda a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Polícia Marítima (PM), a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT).

As ações fiscalizaram operadores de resíduos, centros de tratamento, aterros, ecopontos, oficinas e atividades industriais, procurando infrações no manuseamento, armazenamento, recolha e transporte de resíduos. Também foram alvo de inspeção práticas que contribuem para a contaminação ambiental, locais de deposição ou recolha ilegal de resíduos e movimentos de transporte de resíduos, bem como denúncias ligadas a atividades poluentes com impacto económico, ambiental e social.

No total, foram realizadas 317 inspeções, das quais resultaram 195 autos de contraordenação e quatro autos de notícia por crime. A GNR realizou 241 fiscalizações, a PSP 66, a AT duas, a Polícia Marítima seis e a IGAMAOT duas. Foram apreendidas 22,226 toneladas de resíduos, a maior parte pela AT, enquanto a GNR recolheu 0,226 toneladas.

Segundo as autoridades, o crime ambiental constitui uma ameaça crescente e está frequentemente ligado a outras formas de criminalidade, como fraude documental, corrupção e branqueamento de capitais.

