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A operação foi realizada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, que investigava a entrada de cocaína em Portugal.

Os três suspeitos, segundo a Polícia Judiciária, preparavam-se para introduzir a droga em território nacional para posterior distribuição através das redes de tráfico.

A cocaína apreendida apresentava um grau de pureza elevado e, depois de preparada para venda, poderia dar origem a mais de 802 mil doses individuais, de acordo com a estimativa das autoridades.

Durante a operação, os investigadores apreenderam também "uma viatura, dinheiro em numerário e outros bens considerados importantes para a investigação".

Os três homens, de 30, 35 e 41 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial. O tribunal determinou que os suspeitos vão aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

A investigação continua a ser conduzida pela Polícia Judiciária, enquanto o inquérito está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.